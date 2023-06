Giardini, varata la Giunta tecnica per superare la crisi. I nuovi assessori e le... sorprese - Tempostretto

La svolta nel pomeriggio: revocate le nomine ai due amministratori che non si erano dimessi. Nomi e deleghe dei nuovi

GIARDINI NAXOS – La svolta alla crisi politica che sta attanagliando il Comune di Giardini Naxos è arrivata nel pomeriggio di oggi. Il sindaco, Giorgio Stracuzzi (nella foto), come annunciato ha azzerato quel che è rimasto della Giunta dopo le dimissioni dell’assessore Antonio Spadaro e dell’ormai ex vicesindaco Giuseppe Cacciola e nominato il nuovo esecutivo. Non sono mancate le sorprese. Ma andiamo con ordine. In Giunta erano rimasti sino alla fine Ariana Talio e Giampiero Pollastri (che rimane consigliere comunale, ai quali sono state revocate le deleghe. I nuovi assessori sono: Gioacchino Castronovo, al quale è stata conferita anche la delega di vicesindaco, Fulvia Toscano, Salvatore Spartà e Ferdinando Croce. Il guiramento è previsto nella giornata di domani, martedì.

Le deleghe

A Castronovo, 51 anni, originario di Lercara Friddi (nel palermitano) sono andate le deleghe a Personale, Polizia municipale, Rapporti con il Consiglio comunale, Igiene e Sanità, Manutenzioni e Riparazioni, Decoro e Verde pubblico, Pubblica Illuminazione, Servizi cimiteriali; A Toscano, 60 anni, docente del’Istituto superiore “Caminiti-Trimarchi” e direttrice artistica di Naxoslegge, Cultura, Beni Culturali, Rapporti con il Parco archeologico, Turismo, Spettacoli, Eventi, Brand Giardini Naxos; A Spartà, 58 anni, Bilancio, Finanze, Programmazione sovra comunale, Siru, Partecipate, Associazionismo Patrimonio, Energie rinnovabili, Multiservizi, Viabilità e Parcheggi, Politiche comunitarie, Innovazione tecnologica ed Anagrafe digitale, Lavori pubblici, Transizione ecologica, Rapporti Cas ed Anas; A Croce, 40 anni, avvocato, esponente di Fratelli d’Italia, consulente dell’assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente, vanno le deleghe a Contenzioso, Tributi, Porto, Spiagge e rapporti con il Demanio marittimo, Urbanistica ed Edilizia privata, Commercio ed Attività produttive, Acquedotto e Fognatura, Protezione civile, Sport e Politiche giovanili, Pubblica Istruzione. Il sindaco Stracuzzi ha tenuto per se le deleghe alla Salute e Igiene pubblica, Tutela degli animali, Trasparenza, Pari opportunità, Servizi sociali e Terza età. Si chiude così una fase delicata della consiliatura che nei primi due anni aveva fatto registrare parecchio entusiasmo Stracuzzi, con la sua Amministrazione è stato eletto nell’ottobre del 2020. Si è giunti al giro di boa. Con un colpo di scena che nessuno all’inizio avrebbe mai immaginato.