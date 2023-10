Giko conquista Parigi, al Paris Anim personale della pittrice messinese - Tempostretto

Per tutto ottobre nel prestigioso centro culturale internazionale

Reduce dalla soddisfacente della mostra di Salemi, la pittrice messinese per tutti Giko segna un altro successo: i suoi lavori vanno in mostra a Parigi, la patria di tutti gli artisti. Dal 9 ottobre al 6 novembre, quadri e incisioni della poliedrica Giacoma Venuti saranno visionabili in quello che è uno dei templi dell’arte della capitale francese.

L’artista ha ottenuto uno spazio tutto suo, in un contesto internazionale, per una personale per la quale ha selezionato i lavori per lei più rappresentativi e che meglio esprimono l’attuale tappa del suo percorso di continua ricerca ed elaborazione.

La mostra

Voluta e organizzata dal Centro Culturale Paris Anim, ospitata nel salone espositivo del Centro Binet, nel quartiere di Montmartre, cuore pulsante della vita bohemienne, sta riscuotendo notevole interesse. L’inaugurazione è stata curata dal Direttore del Centro M. Pothier, alla presenza del pubblico e dei docenti che operano nelle varie sezioni in cui si svolge l’attività del centro.

Parigi una meta per tutti gli artisti



“Parigi è, nella carriera di ogni artista, una tappa importante. Lo era nei primi del novecento e lo è tutt’oggi. E’ una città fervente di novità e l’arte contemporanea è ancor oggi laboratorio di nuove idee.

In questo contesto, presento i miei lavori frutto di una costante ricerca che cosi ottiene visibilità in questo luogo multi -culturale”, dice Giko.

“Ma di certo non è una tappa di arrivo, né per la mia ricerca né per la mia attività. Altre mete ed altre destinazioni mi attendono, sempre alla ricerca di un punto di arrivo, impossibile da raggiungere ma da non abbandonare mai, e come dice Antoine de Saint-Exupéry, fai della tua vita un sogno ed un sogno una realtà”, conclude la pittrice.