Ginnastica artistica, l’Unime vince la seconda prova del campionato regionale

Le farfalle universitarie si confermano su standard altissimi. Le allieve gold3b staccano il pass per le finali nazionali

MESSINA – Continuano ad arrivare grandissime soddisfazioni dal settore ginnastica artistica della Ssd UniMe. Dopo i risultati eccellenti della 1ª prova Regionale, le farfalle universitarie si confermano su standard altissimi e, in quel di Rosolini, migliorano di ben 9 punti la propria prestazione e si aggiudicano anche la 2ª prova del Campionato Regionale a Squadre Allieve Gold3B disputata lo scorso weekend, conquistando il titolo regionale di categoria e strappando un ambitissimo pass per le finalissime Nazionali di Riccione in programma dal 29 nomvebre al 1 dicembre.

Il punteggio totale di 180,050 permette alle cinque atlete messinesi (Angela Bruschetta, Arianna Garito, Anna Oliva, Alessia Sicari e Sara Urbani) di chiudere la classifica finale davanti al team Diavoli Rossi di Marsala ed alla Gym Academy di Favara. Una crescita evidentissima su tutti i fornti per le farfalle della Ssd UniMe, che fan ben sperare in vista del torneo iridato e del prosieguo di stagione.

Nella stessa giornata, sempre a Rosolini, è andata in scena anche la 2º prova Regionale del Campionato Individuale Silver livello LE3/LE, che ha visto tutte le ginnaste della Ssd UniMe salire sul podio e conquistare il pass per la fase Nazionale in programma a Rimini dal 5 al 8 dicembre, nell’edizione Winter Edition della Federazione Ginnastica d’Italia. Questi i risultati delle ginnaste universitarie:

Livello LE3 BASE – CATEGORIA J2 – Junior 2° fascia: primo posto per Sofia Urbani.

Livello LE3 BASE Categoria S2 -Senior 2ª fascia: primo posto per Micaela Macaluso.

Livello – LE3 AVANZATO – Categoria J3- junior 3ª fascia: primo posto per Sofia Ainis.

I prossimi impegni agonistici vedranno impegnate le ginnaste della sezione Ginnastica Ritmica il 3 Novembre 2024 a Catania per la 2° Prova Regionale Campionato Individuale Silver LA1/LA2/LB1/LB2 e PREAGONISTICA – GPT/GR.

“Un ottimo inizio di stagione per il nostro settore della ginnastica – cosi il Coordinatore Tecnico del settore universitario, Gina Berescu – Siamo consapevoli che ci sia ancora molto da fare, ma siamo pronti ad accrescere il potenziale di tutte le nostre atlete insieme allo staff tecnico composto da Federica Palumbo, Laura Tirimacco, Erika Calabro, Iliana Kuznetkova e Giuseppe Miano”.

