Giochi delle scienze sperimentali, lo studente messinese Antonio De Luca in finale nazionale - Tempostretto

Il giovane frequenta l'Istituto comprensivo Santa Margherita

MESSINA – Ennesimo successo per Antonio De Luca, alunno dell’Istituto comprensivo “Santa Margherita” di Messina che dopo aver conquistato la Finale nazionale delle Olimpiadi del Problem Solving e la Finale nazionale dei Giochi matematici dell’Università “Bocconi”, approda anche alla Finale nazionale dei Giochi delle scienze sperimentali Ed. 2023. La competizione, giunta alla XIII edizione, organizzata dall’Associazione nazionale insegnanti Scienze naturali (Anisn), con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione e del Merito – e rivolta agli studenti delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado, ha tra gli obiettivi la valorizzazione delle eccellenze in ambito scientifico. Lo studente, guidato in questo percorso dalla docente di satematica e scienze Chiara Oliveri, si è distinto nelle varie fasi per capacità, tenacia e competenza. L’Anisn di Messina si è complimentata con lo studente Antonio De Luca che rappresenterà la Sicilia insieme alla studentessa Sofia Pinello dell’Istituto comprensivo di “Polizzano Gangi (Pa) nella ffase nazionale che si svolgerà ad Assisi sabato 6 maggio. Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Fulvia Ferlito, dalla docente referente Natalia Casablanca e da tutta la comunità scolastica.