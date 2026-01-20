Ciclone Harry, la mareggiata aumenta nella zona jonica. Al Ringo barche trascinate dal mare VIDEO

Le onde sempre più violente e il maltempo entra nella sua fase più delicata nel Messinese oggi pomeriggio e stasera

Video dalla diretta Fb di Santa Teresa di Riva con i sindaci De Luca e Lo Giudice

Si entra nella fase più delicata. Nel Messinese la mareggiata è sempre più violenta. Il ciclone Harry è attenso con particolare forza di pomeriggio e stasera. E ci sono immagini dell’impatto del mare sui lungomari nella zona jonica, da Santa Teresa di Riva a Roccalumera e Furci.

Così il sindaco di Santa Teresa di Riva Danilo Lo Giudice: “Purtroppo l’intensità delle onde continua ad aumentare e ha già determinato il crollo di parte della piazzetta Galassiopea e l’allargamento della voragine sul lungomare già formatasi stamattina. Prestate la massima attenzione, non stazionate sul lungomare neanche a piedi o in prossimità di zone pericolose. Il lungomare continua a essere chiuso. Seguite le indicazioni perché la mareggiata non accenna a placare e si prevedono ulteriori picchi in aumento”.

Stesso appello dal sindaco di Roccalumera Pippo Lombardo e dagli altri primi cittadini.

Lo Giudice è stato raggiunto dal sindaco di Taormina Cateno De Luca in un video caratterizzato dal forte maltempo e le onde gigantesche. Nel frattempo a Messina, al Ringo (foto di Enrico Di Giacomo), le onde del mare portano via le barche rimaste lì. E occhi puntati sulla zona sud della città.

Foto di Santa Teresa di Riva e Roccalumera e del Ringo a Messina.

Articoli correlati