Redazione

Ciclone Harry, la mareggiata aumenta nella zona jonica. Al Ringo barche trascinate dal mare VIDEO

martedì 20 Gennaio 2026 - 16:06

Le onde sempre più violente e il maltempo entra nella sua fase più delicata nel Messinese oggi pomeriggio e stasera

Video dalla diretta Fb di Santa Teresa di Riva con i sindaci De Luca e Lo Giudice

Si entra nella fase più delicata. Nel Messinese la mareggiata è sempre più violenta. Il ciclone Harry è attenso con particolare forza di pomeriggio e stasera. E ci sono immagini dell’impatto del mare sui lungomari nella zona jonica, da Santa Teresa di Riva a Roccalumera e Furci.

Barche Ringo portate via dal mare foto Di Giacomo
Ciclone Harry a Roccalumera
Mareggiata aumenta a Santa Teresa di Riva

Così il sindaco di Santa Teresa di Riva Danilo Lo Giudice: “Purtroppo l’intensità delle onde continua ad aumentare e ha già determinato il crollo di parte della piazzetta Galassiopea e l’allargamento della voragine sul lungomare già formatasi stamattina. Prestate la massima attenzione, non stazionate sul lungomare neanche a piedi o in prossimità di zone pericolose. Il lungomare continua a essere chiuso. Seguite le indicazioni perché la mareggiata non accenna a placare e si prevedono ulteriori picchi in aumento”.

Stesso appello dal sindaco di Roccalumera Pippo Lombardo e dagli altri primi cittadini.

Lo Giudice è stato raggiunto dal sindaco di Taormina Cateno De Luca in un video caratterizzato dal forte maltempo e le onde gigantesche. Nel frattempo a Messina, al Ringo (foto di Enrico Di Giacomo), le onde del mare portano via le barche rimaste lì. E occhi puntati sulla zona sud della città.

al Ringo (foto in basso di Enrico dI Giacomo), le onde del mare portano via le barche rimaste lì.

Foto di Santa Teresa di Riva e Roccalumera e del Ringo a Messina.

