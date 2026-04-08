Giochi matematici, Nicolò Serio va alla Bocconi

Alle finali nazionali l'allievo dell'istituto di Longi che supera le regionali al La Farina di Messina

Galati Mamertino – Ha 12 anni e il bernoccolo per la matematica Nicolò Serio, entrato tra i finalisti nazionali ai Giochi Matematici della Bocconi di Milano. Nicolò si è qualificato per la categoria C1 (prima e seconda media) con un risultato brillantissimo, avendo azzeccato anche risposte ultronee a quelle richieste per la selezione della sua categoria e inerenti invece le categorie riservate agli allievi più grandi.

Le finali

Il dodicenne di Galati Mamertino ha superato la finale regionale disputata al liceo messinese La Farina qualche settimana fa ed ora si prepara alla sfida nazionale che si terrà il 30 maggio a Milano, nella sede dell’università Bocconi. Se supererà anche quella fase, entrerà di diritto alla super finale internazionale che quest’anno sarà disputata in Italia ( a Milano a fine luglio).

Comunità scolastica orgogliosa

I Giochi matematici sono ormai una tradizione per gli istituti comprensivi e coinvolgono annualmente circa 400 concorrenti, selezionando i più capaci di loro a risolvere problemi logico-matematici complessi. Tanto orgoglio all’istituto comprensivo di Longi (che comprende Galati e San Salvatore di Fitalia) per il traguardo raggiunto da Nicolò, appoggiato dalla referente Nunziella Emanuele (con lui in foto) e dalla dirigente scolastica Rosaria Addamo.