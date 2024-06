Gioia Tauro. Amministrative, 10 seggi alla maggioranza di Scarcella, 6 all’opposizione

Mariarosaria Russo, subito dopo il responso delle urne ha annunciato le dimissioni in blocco dei consiglieri di minoranza

GIOIA TAURO – Sono stati 4867 (54.36%), i voti che hanno permesso a Simona Scarcello, dopo il turno di ballottaggio di essere eletta sindaco delle città di Gioia Tauro, contro i 4086 (45,64%) dell’altra sfidante, Mariarosaria Russo. Una sfida, come già scritto, tutta interna al centrodestra. Dieci i seggi che andranno alla maggioranza di cui cinque alla lista di Forza Italia, con Salvatore Ranieri, Giovanni Cedro , Grazia Bagalá, Domenica Speranza e Vincenza Bonio, due seggi andranno alla lista Udc, con Cristian Guerrisi e Mariangela Giovinazzo; altri due alla lista “Gioia del domani”, con Totò Parrello e Luciano Mangione, mentre Giusy Magno della lista Agire, rimasta fuori, potrebbe essere recuperata in Giunta. All’opposizione, se non ci saranno le dimissioni in blocco come annunciato a caldo dalla sconfitta Mariarosaria Russo , andranno invece sei seggi. Due alla lista Ginestra, con Mariarosaria Russo, Salvatore La Rosa e Domenica Raso, un seggio a Pino Sciarrone della lista “Partecipazione e Democrazia” uno a Rosario Schiavone e un altro seggio alla lista a lui collegata “Tradizione e Innovazione” con Cettina Tripodi.