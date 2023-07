Gioia Tauro. Rinvenute carenze igienico sanitarie in un ristorante, sanzionato il titolare - Tempostretto

E' stata elevata anche una sanzione amministrativa di 1500 euro per il rinvenimento di 130 kg di prodotti ittici non tracciabili, sottoposti a sequestro

GIOIA TAURO – In un ristorante del posto, al termine di una serie di controlli della Polizia di Stato, in collaborazione con Guardia Costiera, sono state rilevate una serie di carenze igienico-sanitarie. Al titolare sono state irrogate delle sanzioni amministrative e delle prescrizioni da adempiere entro 10 giorni, ed è stata elevata anche una sanzione amministrativa di 1500 euro a seguito del rinvenimento di 130 kg di prodotti ittici non tracciabili, sottoposti a sequestro.