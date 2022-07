Gioiosa Marea, ai nastri di partenza il 22esimo Rally dei Nebrodi - Tempostretto

Due giorni di gare e prove speciali tra il 16 e il 17 luglio sui Nebrodi

GIOIOSA MAREA – Il 22° Rally dei Nebrodi si presenta nel migliore dei modi, con un nutrito numero di partecipanti di alto profilo qualitativo. La gara organizzata da CST sport, come seconda prova della Coppa Rally 8^ zona e del Campionato Siciliano, apre quindi con ottimi auspici lasciando presagire spettacolo ed emozioni per il 16 e 17 luglio quando sui tracciati cronometrati nella meravigliosa cornice dei monti Nebrodi si sfideranno tanti nomi di prim’ordine per entrambe le serie. Start da Castell’Umberto sabato 16 alle 17.00. Dopo la partenza di i protagonisti disputeranno due volte alle 17,24 e alle 20.20 la prova Raccuia–Ucria di km 5.40, per poi confluire a Brolo in Piazza Annunziatella alle ore 21.00 dove è previsto lo stop della prima giornata al Nebrodi Village. Domenica 17 il via sarà dato alle 8.25 con l’ingresso nel primo dei tre parchi assistenza; gli altri due alle 12.06 e alle 15.47. Due le Prove Speciali della seconda giornata da ripetersi tre volte: la Sant’Angelo Brolo di Km 10,55 con passaggi alle 9.34, alle 13,15 e alle 16.56 e la Castell’Umberto di km 7.60 in programma alle 10.30, 14.19 e 18.00.

L’arrivo nel centro di Sant’ Angelo di Brolo sarà alle 18.45 dopo un totale di 304.58 km di cui 62.25 di prove speciali. Il primo a lasciare il parco partenze ubicato nella piazza centrale di Castell’Umberto alle 17.00 di sabato 16 sarà proprio l’equipaggio della CST Sport, composto dal palermitano di Prizzi Marco Pollara e dall’esperto pavese Daniele Mangiarotti che dominarono l’edizione dello scorso anno vincendo su Skoda Fabia Evo tutte le prove speciali. Presenti anche i “secondi” del 2021 i nisseni Roberto Lombardo e Alessio Dario Spiteri che in questa occasione potranno competere alla pari anche loro su Skoda Fabia, come il romano Fabio Angelucci, habituè delle gare siciliane al via con l’esperto messinese Massimo Cambria e sempre su una berlinetta boema il duo pattese Nunzio e Roberto Longo.

Al via su Volkswagen Polo di Gruppo N di classe 5, l’ottimo pattese Alessandro Scalia ed il palermitano Davide Masotto protagonisti con la stessa vettura di una bella rimonta all’ultima Targa Florio che ha aperto, ormai oltre due mesi or sono il CRZ. Sempre in gruppo N ma in classe 4, con le Mitsubishi evo Lancer Evo IX saranno presenti l’agrigentino Agostino Craparo coadiuvato alle note dal Santangiolese Tino Pintaudi e il corleonese di lungo corso Renato Cristoforo Di Miceli navigato dal nisseno Antonio Marchica. Agonismo assicurato anche tra le due ruote motrici della classe R3 dove spiccano i nomi del giovane palermitano Giuseppe Gianfilippo, dell’idolo di casa Carmelo Molica Franco sempre affiancato dalla laziale Carmen Grandi, Carmelo Mrazullo ed il nisseno Giuseppe Nicoletti.

Nell’appassionante Classe R4 tanti giovani nomi da evidenziare a cominciare dal figlio d’arte palermitano Ernesto Riolo, in gara con l’esperto e professionale Maurizio Marin sotto le insegne della CST Sport e del vincitore di categoria nel CRZ 2021 il palermitano di San Giuseppe Iato Rosario Canino sempre con Giuseppe Buscemi alle note. Entrambi gli equipaggi sulle frizzanti e formative Peugeot 208. Sempre sulle elettrizzanti auto francesi del Leone anche il messinese Marcello Rizzo, il palermitano Gaspare Ancona, i giovanissimi locali Ivan Casella e Enzo Pintaudi come Antonello Giammillaro. Anche per la classe 2000 del gruppo A diversi i nomi noti come il sempre temibile Filippo Bellini su Peugeot 306, il detentore della Coppa di categoria Nazareno Pellitteri su Renault Clio, come l’altro padrone di casa Antonino Segreto ed il preparatore nebroideo Dino Gimmillaro. Nella classe fino a 1600 cc, il giovane nisseno Salvatore Pio Scannella su Peugeot 106 con il locale Francesco Galipò, che mira a bissare i successi del 2021 ma anche a riscattarsi dalla sfortuna che lo ha privato di maggiori ambizioni.

In gruppo N tra le cilindrate fino a 2000 cc, tra gli altri l’ennese Salvatore Burrogano, Carlo Stassi , il milazzese Franco Alibrando ed i fratelli santateresini Francesco e Jessica Miuccio, tutti su Renault Clio. Nella classe fino a 1600 cc da Agrigento Domenico Gabriele Morreale difenderà la Coppa 2021 sulla Peugeot 106, ma in casa Giuseppe Patti sarà avversario ostico, come Giuseppe Gangemi e tutti gli altri della classe più numerosa.

Fra i principali protagonisti del Trofeo Rally di Zona Autostoriche e Campionato Siciliano Auto Storiche, l’esperienza sarà protagonista. Sicuri primi attori il madonita Pierluigi Fullone in coppia con l’esperto Palermitano Sandro Failla su Bmw M33 di 4° raggruppamento e lo storico equipaggio composto da Marco Savioli e “Davis” su Porsche 911 Rs di 2° Raggruppamento. Da Corleone si farà sentire l’inossidabile passione di Antonio Di Lorenzo al volante della Porsche 911 di 3° raggruppamento che condivide con Franco Cardella, mentre tra le auto con più anni di carriera e costruite fino al 1972 del 1° raggruppamento