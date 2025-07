Gioiosa Marea, assalto armato a casa di un pregiudicato. Cc sulle tracce di 2 uomini

L'uomo è stato svegliato dall'abbaiare dei cani ed è fuggito agli spari con una fuga rocambolesca

Gioiosa Marea – Non è andato a segno l’agguato teso ad un pregiudicato qualche giorno fa a Gioiosa Marea, dove l’uomo è scampato al fuoco aperto da due uomini che hanno preso d’assalto la sua abitazione, sparando con u fucile. Il quarantacinquenne ha reagito in fretta, fuggendo e trovando riparo in un’abitazione vicina.

Salvato dai cani

Sul caso sono a lavoro i Carabinieri, sulle tracce dei due uomini che, nella notte di lunedì scorso, armati di fucile si sono avvicinati all’abitazione a monte del centro gioiosano, acquattandosi tra i cespugli. L’abbaiare dei cani ha però svegliato il padrone di casa, uscito per controllare cosa stesse accadendo. A quel punto i due hanno aperto il fuoco ma il 45enne è riuscito a sfuggire all’agguato.

La pista del tentato omicidio

Le indagini sono nelle mani della Direzione distrettuale antimafia di Messina. L’uomo infatti è una vecchia conoscenza della giustizia: ha alle spalle una condanna per mafia ed estorsione ed è stato coinvolto in una delle maxi operazioni anti mafia degli anni scorsi. E c’è già una pista, anche se le ipotesi sono ancora tutte al vaglio.