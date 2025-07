Gioiosa Marea. Turista 80enne scopre gravi aritmie grazie alla telemedicina

Un controllo casuale gli ha salvato la vita

A volte basta poco. Un’intuizione, una decisione presa quasi per caso, un controllo fatto senza troppa convinzione. E può succedere che quel gesto, così semplice, cambi tutto. È quello che è accaduto qualche giorno fa a un uomo di 80 anni in vacanza a Gioiosa Marea, sulla costa tirrenica del Messinese. Una mattina come tante si sente un po’ stanco. Niente di strano, pensa. L’età, il caldo, forse un po’ di pressione bassa. Ma decide di non ignorare quel segnale lieve e si reca in una farmacia di Gioiosa Marea per un controllo.

Un Holter cardiaco in telemedicina: un piccolo apparecchio applicato sul torace che registra l’attività elettrica del cuore per 24 ore; un esame che invece si rivelerà decisivo.

I dati raccolti vengono trasmessi a un cardiologo che li analizza a distanza da Brescia. E qualcosa non va: il tracciato mostra pause cardiache preoccupanti, blocchi della conduzione elettrica del cuore che, se non rilevati per tempo, possono causare svenimenti, collassi improvvisi, fino ad arrivare ad un arresto cardiaco.

Il cardiologo non ha dubbi. Contatta subito la farmacia, che a sua volta avvisa il paziente. È necessario andare in ospedale immediatamente. Il turista viene trasferito in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti. Da lì, tutto si muove con rapidità e precisione: accoglienza, accertamenti, monitoraggio. L’équipe medica del reparto di Cardiologia capisce subito la gravità della situazione e lo prende in carico con grande attenzione.

Dopo qualche giorno di osservazione viene eseguito l’intervento: impianto di un pacemaker, un piccolo dispositivo in grado di regolare il battito e prevenire nuove crisi. L’operazione va bene. Il paziente si riprende. Oggi sta bene, è ancora in Sicilia a Gioiosa Marea e si gode la vita con uno sguardo nuovo, più grato, più consapevole.

È uno di quei casi in cui tutto ha funzionato: dal primo segnale captato in farmacia al referto a distanza, fino all’efficienza dell’intervento ospedaliero. Un bellissimo esempio di sanità moderna, integrata, concreta, capace di dare risposte vere ai bisogni delle persone.

In un sistema sanitario in continua evoluzione, la telemedicina si afferma come uno strumento strategico, capace di offrire vantaggi concreti sia ai cittadini sia alla sanità pubblica: abbatte le barriere geografiche, garantisce cure anche nelle aree più isolate e consente una gestione più efficiente delle risorse, rispondendo con tempestività e capillarità ai bisogni di salute del territorio.

Una storia semplice, ma potente, che ci ricorda quanto possa essere prezioso ascoltare il proprio corpo. E quanto, a volte, un piccolo gesto – come entrare in farmacia per un controllo – possa diventare un gesto che ti salva la vita.