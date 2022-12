La nuotatrice messinese Giorgia Di Mario: "Non mi aspettavo quattro ori" - Tempostretto

L'atleta della Swimblu Milazzo ha vinto ai campionati regionali assoluti i 200, 400, 800 e 1500 stile libero. Più il bronzo nella staffetta: "Bello vincere con le mie compagne"

Dalla piscina Nesima di Catania la nuotatrice Giorgia Di Mario è tornata a casa con quattro ori individuali e un bronzo, ottenuto insieme alle compagne nella staffetta stile. Risultati di spessore per l’atleta della società di Milazzo “Swimblu” che ormai da anni è una delle protagoniste, anche a livello nazionale, dello stile libero.

Classe 2006, nata a Milano ma la famiglia è originaria di Furnari dove tutt’ora risiede. Giorgia Di Mario, come ci racconta il presidente Simone Zappia, viaggia fino a Milazzo per allenarsi: “I suoi sacrifici la premiano, adesso è in un ottimo momento di forma”. Tanto che ad inizio ottobre ha ricevuto la convocazione alla Coppa Comen. Una manifestazione giovanile per nazioni che l’ha vista impegnarsi in Serbia in acque libere con la nazionale italiana.

Di Mario, infatti, oltre che in vasca, va forte anche nel nuoto di Fondo. La scorsa estate è stata protagonista al Trofeo delle Regioni di Piombino e ha conquistato il titolo regionale sulla distanza di 5 km. Il suo allenatore Simone Zappia, nello staff tecnico della Swimblu c’è anche Sandro Torre, la descrive come “una ragazza di un’umiltà disarmante. Non si arrende mai e ha sempre voglia di fare senza accampare mai scuse”.

I risultati di Giorgia Di Mario

L’atleta della Swimblu nei recenti Campionati Regionali Assoluti in vasca corta ha dominato le gare a stile dai 200 fino ai 1500 metri. Nella distanza più breve nuotata, quella in cui si sentiva meno preparata, ha guidato la doppietta Swimblu che ha visto Sofia Perdichizzi chiudere al secondo posto. Per quest’ultima, ci ha confessato Zappia, una febbre nei giorni antecedenti le gare ne ha condizionato la forma.

Dai 400 stile libero in poi, compresi gli 800 (immagine in evidenze del podio) e i 1500 metri, tra i migliori crono nella graduatoria italiana, invece tutto secondo programma dice Giorgia Di Mario: “Non mi aspettavo i quattro ori perché da anni nei 200 stile non ero la prima. Proprio quell’oro lo volevo ma non me l’aspettavo e per questo mi ha dato più soddisfazione. Nelle altre gare visti anche i risultati estivi sapevo sarebbero stati più semplici”.

La quinta medaglia è arrivata nella staffetta 4×50 stile libero in cui la Swimblu con Giorgia Di Mario, Sofia Perdichizzi, Maria Pino e Martina Zaccone, ha chiuso al terzo posto. “Il bronzo della staffetta – conclude Di Mario – ha un sapore speciale, perché è sempre bello vincere con le mie compagne”.

