Giornata della terra. Milazzo, l’appello di Isgrò: “Puliamo la spiaggia”

In occasione della “Giornata della Terra” Carmelo Isgrò e i fotografi Marco Spinelli e Camilla Pagliarosi puliranno la spiaggia

MILAZZO – Appuntamento con l’ambiente, oggi, nella città del Capo dove in occasione della “Giornata della Terra” si pulirà la spiaggia. L’evento, lanciato dal Museo del Mare di Milazzo fondato dal biologo Carmelo Isgrò, è inserito nel programma #EUBeachCleanup della Commissione europea e gode del patrocinio del Comune e dell’Area Marina Protetta.

Per l’occasione Carmelo Isgrò sarà affiancato dai fotografi e influencer Marco Spinelli e Camilla Pagliarosi, con i quali ha lanciato un appello a partecipare alla giornata di pulizia. L’appuntamento è fissato per le 17.00 di oggi presso via Sant’Antonio a Capo Milazzo.

Non è la prima volta che il Museo del Mare e lo stesso Carmelo Isgrò lanciato questo genere di iniziative, negli scorsi anni più volte sono riusciti a coinvolgere l’intero territorio per giornate di pulizia delle spiagge di Milazzo raccogliendo tonnellate di rifiuti plastici, estremamente dannosi e mortali per numerose specie marine.