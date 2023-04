Giornata di studio in onore dello storico Franz Riccobono - Tempostretto

Sabato 22 aprile nella Sala Sinopoli del Teatro Vittorio Emanuele e nella chiesa dell'Annunziata dei Catalani

MESSINA – In occasione dell’80° compleanno dell’illustre ed eclettico studioso Franz Riccobono, storico del territorio, paladino dell’identità peloritana e siciliana, che ci ha lasciato ormai da un anno, si terrà una giornata di studio in suo onore (sabato 22 aprile alle 10 nella Sala Sinopoli del Teatro Vittorio Emanuele e, alle 16, nella chiesa dell’Annunziata dei Catalani). L’evento è organizzato dall’associazione Amici del Museo di Messina “Franz Riccobono”, con il patrocinio del Comune di Messina, del Comune di Ficarra, dell’Ente Autonomo regionale Teatro di Messina e della Nobile Arciconfraternita della Santissima Annunziata dei Catalani, con la collaborazione di Naxoslegge. Vicepresidente della Fondazione Unesco Sicilia, componente del Consiglio regionale dei Beni culturali della Sicilia e Presidente dell’Associazione Amici del Museo di Messina, Franz Riccobono è stato protagonista dei più importanti eventi culturali della nostra città in oltre mezzo secolo, perseguendo anche l’intento di sensibilizzare la popolazione sulla necessità di tutelare l’immenso patrimonio artistico e monumentale, spesso incredibilmente lasciato all’incuria e al degrado.



Con la sua poliedricità, lo studioso ha dato impulso a molteplici settori disciplinari, che la locandina dell’evento riesce in parte a condensare. Ecco perché, per ricordarlo, si è voluta organizzare una manifestazione con un gran numero di relatori che trattino argomenti di varia natura, con l’utilizzo di due luoghi prestigiosi e storici della Città di Messina. Alla giornata di studio interverranno Orazio Miloro (presidente del Teatro di Messina); Federico Basile (sindaco metropolitano di Messina); Enzo Caruso (assessore al Turismo e alla Cultura di Messina); Marco Grassi (Governatore della Nobile Arciconfraternita della SS. Annunziata dei Catalani) e Vittorio Lorenzo Tumeo (Presidente del Consiglio comunale di Ficarra). “Ricordo di Franz Riccobono” da parte di Luigi Montalbano (presidente dell’Associazione Amici del Museo di Messina). Il dibattito sarà moderato da Fulvia Toscano e Giacomo Mauro.