Giornata internazionale persone con disabilità, a Messina la sepoltura dei diritti

Meter&Miles celebra il funerale dei diritti. Due appuntamenti dell'amministrazione comunale

Messina – I diritti negati, i diritti agognati, la lotta per avere anche il minimo indispensabile, la quota basilare per poter dire di una città che è inclusiva e accessibile.

Diverse le iniziative a Messina nella giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità. Particolarmente significativa quella organizzata da Meter & Miles, la sigla da anni in prima fila in questa battaglia, che alle 11.30 di martedì 3 dicembre nella sede di via Croce Rossa organizza la “Sepoltura dei diritti”. Verrà celebrata una vera e propria funzione, per dire addio simbolicamente ai diritti negati e per “evidenziare i gravi ritardi e disagi ai quali sono sottoposte le persone con disabilità assieme alle loro famiglie – spiega l’associazione guidata da Saro e Ambra Visicaro – L’elenco sarebbe lungo e ripetitivo. Dal diritto alla mobilità, alle cure e attività riabilitative ,alla lotta alle discriminazioni, alla montagna di barriere architettoniche e culturali”.

“Come sempre i disabili riceveranno come risposta il totale silenzio assenso come avviene da decenni dopo ogni 3 di dicembre”, conclude laconicamente Mete&Miles.

L’Unione fa la differenza è invece il titolo delle iniziative organizzate dall’amministrazione comunale insieme a Messina Social City, Asp, Università degli Studi di Messina, IRCSS, CNR Irib, azienda ospedaliera Gaetano Martino, Ente nazionale Sordi, l’Unione Italiana Ciechi, Centro regionale Hellen Keller, Caritas Diocesana, Comitato Paralimpico Italiano, Anfas, associazione Il Volo, società cooperativa Audacia.



Dalle 9 in piazza Duomo, all’interno della Basilica Cattedrale, ci sarà l’evento “Prospettive diverse” che consisterà in percorsi esperienziali per conoscere le sfide della disabilità e al quale sono stati invitati a partecipare, con una propria rappresentanza, tutti gli Istituti scolastici comprensivi della città.



Nel pomeriggio, invece, dalle 15.30 alle 17, al Palacultura un altro evento dal titolo “Disabilità: Ricerca, buone prassi per l’inclusione”, una tavola rotonda con un confronto aperto finalizzato a fare il punto sulle attività di ricerca in corso e le buone prassi già in atto poste in essere e i risultati raggiunti che perseguono l’obiettivo dell’inclusione e della maggiore consapevolezza al riguardo.



Il 15 gennaio al Palacultura infine si terrà uno spettacolo di solidarietà “Danza e musica oltre le barriere”, con l’esibizione di Artisti disabili, organizzato dall’Associazione “Bambini speciali” e patrocinato dal Comune di Messina.