Giornata mondiale dell’osteoporosi, martedì screening a Venetico

L'evento organizzato dalla Fedios Sicilia. Il direttore scientifico D'Amico: "Patologia in crescita e non esclusiva dell'età anziana"

“Ama le tue ossa, proteggi il tuo futuro”: è il messaggio con il quale FEDIOS – Federazione Italiana Osteoporosi e Malattie della Scheletro celebra il prossimo 20 ottobre la Giornata Mondiale della Osteoporosi 2026.

Al centro della giornata ci sarà la valutazione del rischio di osteoporosi per aiutare le persone a riconoscere eventuali fattori di rischio scheletrico e ad acquisire maggiore consapevolezza sulle salute delle ossa.



La Sezione FEDIOS Sicilia ha programmato di celebrare la Giornata Mondiale della Osteoporosi presso il Centro Diagnostico CID di Venetico dove proprio martedì 20 ottobre, con inizio alle ore 9, i cittadini potranno effettuare una valutazione del rischio di osteoporosi attraverso un colloquio con professionisti medici con compilazione di un questionario dedicato per divulgare la conoscenza dell’osteoporosi in tutte le età della vita, educare sulla adozione di stili di vita corretti per la prevenzione della malattia, informare sulla valutazione del rischio di frattura da fragilità ossea.

“A causa dell’invecchiamento della popolazione – dichiara il direttore scientifico di FEDIOS Sicilia Ferdinando D’Amico – la osteoporosi è una patologia in crescita in tutti i Paesi a economia avanzata, rappresentando un problema importante di sanità pubblica che è presente in oltre 200 milioni di persone in tutto il mondo. La osteoporosi non è una patologia esclusiva della età anziana, inoltre non interessa soltanto le donne: infatti in Italia si stima che 4 milioni di persone sono affette da questa patologia, delle quali 3.200.000 donne, 800.000 uomini con età superiore a 50 anni”.

La FEDIOS Sicilia con il direttore scientifico e i soci volontari, il Comitato consuntivo della ASP di Messina, del quale FEDIOS Sicilia è membro componente, con il presidente Antonio Giardina e la vicepresidente Giovanna Maio, il Centro Diagnostico CID di Venetico con i professionisti radiologi Filippo Iannelli e Dario Iannelli, insieme a tutto il gruppo di lavoro del Centro, invitano i cittadini a partecipare per sostenere il messaggio che si vuole portare alla attenzione della popolazione: non aspettare una frattura per iniziare a occuparsi della salute delle proprie ossa.