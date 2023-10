Giovani avvocati, nomina prestigiosa per Enza Bontempo - Tempostretto

La legale entra nel consiglio di amministrazione della Fondazione dell'Avvocatura

L’avvocata Enza Bontempo è stata nominata membro del consiglio di amministrazione della Fondazione dell’Avvocatura messinese, il prestigioso organo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati che si occuperà, in particolare, dell’organizzazione di eventi formativi e culturali.

La nomina dell’avvocata Bontempo, già consigliera nazionale AIGA ed attuale vice-presidente della sezione di Messina, è in continuità con il percorso che la professionista, ormai da anni, conduce con solerzia e dedizione anche nel mondo associazionistico.



“AIGA Messina non può che dichiararsi soddisfatta e orgogliosa per un traguardo che conferma, ancora una volta, la vocazione dell’associazione a proporsi come fucina di giovani avvocati che intendono dare il proprio contributo all’interno delle più alte istituzioni forensi”, dice il presidente Alessio Mento. All’avvocata Bontempo ed a tutto il Cda della Fondazione vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte di AIGA Messina.