Giovani cristiani tra i locali della movida messinese per condividere la propria fede - Tempostretto

Una serata speciale in Duomo ed in piazza in occasione della Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni

MESSINA – Giovani cristiani tra i locali della movida messinese per condividere la gioia della propria fede. Accadrà anche questo la sera di sabato 29 aprile, quando diverse realtà ecclesiali si incontreranno in piazza Duomo per pregare per le vocazioni, in occasione della Giornata mondiale in programma il 30 aprile.

“Mancano ormai pochi giorni alla sessantesima Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni – spiega padre Claudio Pizzuto, Rogazionista di Cristo Re a Messina – e per questo importante evento ecclesiale, che per noi rogazionisti è la giornata per eccellenza dedicata alle vocazioni, stiamo organizzando un serata speciale con le diverse realtà giovanili ecclesiali di Messina. A partire dalle 20 di sabato 29 aprile in piazza Duomo a Messina – aggiunge – comincerà una vera e propria festa dei giovani cristiani. La piazza sarà animata con musica e canto e all’evento interverranno l’arcivescovo, mons. Giovanni Accolla, il seminario di Messina, la Pastorale giovanile, i giovani religiosi in formazione e le realtà giovanili laicali di Messina. In Duomo ci sarà la possibilità di fermarsi in preghiera e confessarsi, mentre dei piccoli gruppi di giovani gireranno tra i locali della movida messinese per condividere la gioia della propria fede. Ci auguriamo – conclude padre Pizzuto – una ricca partecipazione da parte di tutti i giovani di Messina e provincia”.