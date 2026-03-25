Giovedì 26 l’isola ecologica di Gravitelli rimane chiusa al pubblico

Messina Servizi Bene Comune informa i cittadini
MESSINA – Chiusura di un giorno per l’isola ecologica di Graviteli. Messina Servizi Bene Comune informa che, nella giornata di giovedì 26 marzo, la struttura resterà chiusa al pubblico per consentire lo svolgimento di interventi tecnici di manutenzione.
“La chiusura è limitata esclusivamente alla giornata indicata e si rende necessaria per permettere l’esecuzione delle attività previste, non direttamente connesse alla gestione del servizio. L’isola ecologica di Gravitelli tornerà regolarmente accessibile a partire dal giorno successivo. Ringraziamo i cittadini per la collaborazione”, viene comunicato.