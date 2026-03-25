 Milazzo Film Festival, presentato il corto dedicato ad Annarita Sidoti

Milazzo Film Festival, presentato il corto dedicato ad Annarita Sidoti

Simone Milioti

Milazzo Film Festival, presentato il corto dedicato ad Annarita Sidoti

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mercoledì 25 Marzo 2026 - 20:30

Un momento organizzato e realizzato in collaborazione con il Movimento Sportivi Milazzesi, la figura di Annarita Sidoti spunto per puntare l'attenzione sullo sport nella città del Capo

MILAZZO – Martedì pomeriggio, presso il foyer del Teatro Trifiletti di Milazzo, nell’ambito del Milazzo Film Festival, è stato presentato il cortometraggio dedicato alla straordinaria atleta pluri medagliata Annarita Sidoti. L’atleta, soprannominata “lo scricciolo d’oro”, è colei che, come ricordava Candido Cannavò, “ha cambiato la marcia in Italia”.

L’evento, fortemente voluto dall’organizzazione del Milazzo Film Festival e realizzato in collaborazione con il Movimento Sportivi Milazzesi, ha rappresentato un importante momento di riflessione su due temi centrali: l’educazione sportiva in ambito scolastico e la cronica carenza di impiantistica sportiva. Una criticità che ha segnato anche il percorso atletico della stessa Annarita Sidoti e che, ancora oggi, continua a rappresentare una delle principali sfide per la città di Milazzo e per l’intero territorio provinciale.

Il momento organizzato dal Movimento Sportivi Milazzesi

A condurre l’incontro è stato Gianluca Venuti, presidente del Movimento Sportivi Milazzesi. Tra i presenti, Pietro Strino, marito della compianta atleta Annarita Sidoti. Ed ancora, l’atleta pluri medagliata Maria Ruggeri, oltre alle numerose Asd del territorio, la cui partecipazione ha testimoniato l’importanza e la condivisione dei valori espressi durante l’iniziativa.

Nel corso dell’evento è stato inoltre realizzato un collegamento da remoto con il regista Giuseppe Garau, produttore del docufilm, il quale ha sottolineato il forte valore divulgativo dell’opera dedicata ad Annarita Sidoti. Garau ha auspicato che il cortometraggio possa essere ulteriormente diffuso, in particolare all’interno delle campagne scolastiche, riconoscendone l’alto valore formativo.

“Annarita ci insegna la connessione profonda ta sport e malattia – fanno sapere dal Movimento Sportivi Milazzesi – L’esempio, la resilienza di chi non molla nello sport come nella vita… almeno finché non è finita. Su questa traccia, noi del Movimento Sportivi Milazzesi, abbiamo già manifestato la volontà di farci promotori di iniziative volte alla diffusione del docufilm nelle scuole, consapevoli dell’importanza dello sport quale strumento educativo e di crescita per le nuove generazioni”.

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