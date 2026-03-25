Sicindustria aderisce alla manifestazione “Sì ponte”: “Leva essenziale per la crescita”

Il presidente degli industriali siciliani Luigi Rizzolo: "Il superamento della discontinuità territoriale condizione necessaria per ridurre costi per le imprese"

“Le infrastrutture sono una leva essenziale per la crescita economica e per la competitività del Mezzogiorno”. Con questa premessa, Sicindustria conferma la propria partecipazione alla manifestazione “Sì Ponte” in programma sabato 28 marzo a Messina e ribadisce la centralità degli investimenti in opere materiali per la Sicilia, sottolineando come il collegamento stabile tra Sicilia e Calabria debba essere valutato in una prospettiva concreta di sviluppo, produttività e integrazione dei mercati.

“Superare la discontinuità territoriale”

“Il superamento della discontinuità territoriale – spiega il presidente degli industriali, Luigi Rizzolo – rappresenta una condizione necessaria per ridurre i costi logistici delle imprese siciliane, migliorare l’accesso ai mercati nazionali ed europei e rafforzare il sistema produttivo. In tale prospettiva, il Ponte sullo Stretto si configura come una leva potenziale per aumentare l’efficienza dei trasporti, rendere più fluide le catene di approvvigionamento e accrescere l’attrattività del territorio per gli investimenti”.

L’impatto economico dell’opera, per Sicindustria, va inoltre letto in relazione a un più ampio piano di sviluppo infrastrutturale, che includa il potenziamento della rete ferroviaria ad alta capacità, della viabilità stradale e del sistema portuale: elementi indispensabili per garantire benefici concreti e duraturi per imprese e cittadini. “Il tema – aggiunge Rizzolo – non è ideologico ma economico. Ridurre il gap infrastrutturale significa mettere le imprese siciliane nelle condizioni di competere ad armi pari con il resto del Paese e dell’Europa. Occorre guardare all’opera con un approccio pragmatico, valutando attentamente costi, benefici e tempi di realizzazione, senza rinunciare a cogliere le opportunità che un’infrastruttura di questa portata può generare in termini di sviluppo economico, occupazione e integrazione logistica”.



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