Giro podistico delle Eolie, le prime due tappe a Guidetti e Marrazzo

Sembra già avere i suoi dominatori la manifestazione giunta alla 23^ edizione, ieri prova di 6,5 km a Vulcano e oggi seconda tappa di 7,5 km a Stromboli

L’emiliano Mattia Guidetti e la piemontese Luisanna Marrazzo hanno vinto ieri la gara d’apertura del “23° Giro Podistico a Tappe delle Isole Eolie” e oggi si sono ripetuti conquistando la prima posizione nella tappa di Stromboli. La manifestazione Fidal, organizzata dalla Polisportiva Europa in collaborazione con i “main sponsor” S2 Sport e Orange Moon di Barcellona Pozzo di Gotto, prevede cinque competizioni di corsa su strada fino a sabato 6 settembre. La tappa di apertura si era svolta a Vulcano su un tracciato di 6,5 km, più lunga la frazione odierna, martedì 2 settembre, a Stromboli, dov’era in programma una tappa di 7.5 km che ha fornito subito conferme.

A Stromboli i partecipanti hanno goduto di un’altra calda giornata, potendo abbinare, così, mirabilmente l’aspetto sportivo a quello turistico, come “promesso” dalla kermesse eoliana. Domani, infine, appuntamento a Lipari per l’Acquacalda-Canneto, tecnica gara in linea di circa 6.5 km, che viene riproposta nel programma del “Giro” dopo alcuni anni d’assenza.

Il racconto della prima tappa a Vulcano

La prova iniziale di circa 6.5 km ha portato, in una soleggiata e calda mattinata, i 90 iscritti, tra agonisti e camminatori, dal centro di Vulcano fino a Lentia e ritorno, in un unico giro con una salita impegnativa, alla quale ha fatto seguito una discesa abbastanza tecnica. Guidetti (Corradini Rubiera) si è imposto a braccia alzate con il crono di 23’24”, al termine di un allungo costante, che gli ha permesso di prendere il largo sui concorrenti più temibili. Piazza d’onore per Gian Pietro Atanasi (Piano Ma Arriviamo), giunto al traguardo dopo 55”. A completare il podio Luigi Guidetti, pure lui della Corradini Rubiera e padre di Mattia, che ha chiuso in 25’15”. Poi si sono classificati: Marco Venturini (Forlì Trail), Fausto Barbieri (Podistica Formiginese), Stefano Binci (Amatori Osimo), Giovanni Scifo (Running Modica), migliore dei siciliani, e Mattia Fioretti dell’Atletica Valdobbiadene.

Marazzo (Podistica Bairese), decima e prima delle donne, è stata protagonista di un’irresistibile progressione, che le ha permesso di battere tutte le rivali grazie al tempo di 28’47”. Seconda la boliviana Paola Vania Medina Mendoza (Piano Ma Arriviamo), attardata di 1’16”, che ha preceduto, in volata, la messinese Francesca Colafati (Fidippide), brillante terza a soli 5”. Alle loro spalle, sono giunte: Rosa Rita Vernaci (Trinacria Palermo), Valentina Gualandi (Triron), Marilena Dall’Anese (Gp Livenza Sacile) e Maria Stella Fazio dell’Amatori Sant’Agata Anspi.

La seconda tappa a Stromboli

Al termine di due giri in centro per complessivi 7.5 km, l’emiliano Guidetti (Corradini Rubiera) ha vinto l’appassionante duello con il mai domo Gian Pietro Atanasi (Piano Ma Arriviamo), tagliando il traguardo dopo 29’28”. Secondo Atanasi, distanziato di 11”. Gradino basso del podio per l’ottimo Marco Venturin (Forlì Trail); per lui 31’12”. A seguire sono giunti: Luigi Guidetti (Corradini Rubiera), Stefano Binci (Amatori Osimo), lo stromboliano e beniamino di casa Carlo Lanza (Trinacria Palermo), Giovanni Scifo (Running Modica), Mattia Fioretti (Atletica Valdobbiadene), Massimo Baraldini (Podistica Finale Emilia) e Fausto Barbieri della Podistica Formiginese.

Arrivo a braccia alzate per la scatenata piemontese Marrazzo (Podistica Bairese), sempre più leader della classifica femminile, che si è aggiudicata la vittoria in 35’47”, davanti alla boliviana Paola Vania Medina Mendoza (Piano Ma Arriviamo), attardata di 54”, e alla messinese Francesca Colafati della Fidippide. Quarta Rosa Rita Vernaci (Trinacria Palermo), quinta Marilena Dall’Anese (Gp Livenza Sacile), sesta Sara Bernardini (Podistica Solidarietà), settima Maria Stella Fazio (Amatori Sant’Agata Anspi) ed ottava l’ungherese Andrea Sirok (Piano Ma Arriviamo).