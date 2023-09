Giuffrè e Morano si aggiudicano il torneo Open del Circoletto dei Laghi - Tempostretto

I tornei di quarta categoria vinti da Danilo D'Urso ed Erika Fede. Il terza categoria maschile a Francesco Maria Vitale

MESSINA – Il torneo di tennis open, ovvero aperto a tutti dai quarta categoria in su, è durato due settimane. Dal 3 settembre infatti sui campi di via Margi a Torre Faro al via il tabellone di quarta categoria, mentre qualche giorno dopo è iniziato il torneo open che ha visto in gara anche i terza categoria.

A trionfare nell’edizione 2023 nel maschile è stato il forte seconda categoria Giovanni Giuffrè su Francesco Maria Vitale con il punteggio di 6-3 6-0. Vitale aveva prevalso nel tabellone di terza categoria ai danni di Giuseppe Antonio Benedetto e ha poi sfidato Giuffrè unico iscritto con classifica di seconda categoria, mentre nel tabellone che raccoglieva i meno quotati quarta categoria a prevalere è stato Danilo D’Urso in finale contro Diego Vermiglio per 64 63.

Nel femminile il tabellone più importante era il terza categoria dove in finale è stato derby in casa tra Aurora Morano che supera Giulia Sottile, entrambe tenniste del Circoletto dei Laghi e compagne nella formazione di Serie C, per 75 75 in un epilogo tirato che ha chiuso l’Open domenica 17 settembre. Gloria per il Circoletto che organizzava il torneo anche nel quarta categoria femminile dove a trionfare è stata Erika Fede in una finale senza storia contro Giovanna Candido.

Sempre nel pomeriggio di domenica, si è concluso anche il Torneo Tpra di singolare maschile. Nella categoria Entry Level Limit 50 vince Stelvio Spagnolo che su Francesco Bonaccorso con il punteggio di 9-7; nella categoria Expert Level vince Gianpiero Attanasio su Natale Cingari con il punteggio di 9-8; infine nella categoria All Star vince Giorgio De Pasquale su Mirko Merlino con il punteggio di 9-6.