Giulio Frisenna firma un biennale con il Messina - Tempostretto

MESSINA – L’Acr Messina comunica di avere perfezionato nella giornata di ieri l’ingaggio di Giulio Frisenna (21 anni), centrocampista, proveniente dal Licata (29 presenze e 3 gol). Il calciatore ha sottoscritto un contratto biennale che lo lega all’Acr Messina fino al 30 giugno 2025.

Giulio Frisenna, accompagnato dal dott. Domenico Fugazzoto, ha completato le visite mediche a Messina e domani farà parte della comitiva che partirà per San Giovanni in Fiore, sede del ritiro.

“Siamo contenti di questo nuovo rinforzo – afferma il ds Domenico Roma – perché si tratta di un calciatore che risponde alle caratteristiche richieste dal nostro allenatore Modica. Voleva calciatori con la pancia vuota, vogliosi di fare bene e soprattutto entusiasti di venire a Messina, una delle piazze più importanti e calde del panorama calcistico nazionale”.

“Frisenna è un ragazzo che ha tre anni di Serie D importanti – aveva detto Maurizio Casilli, agente sportivo, qualche giorno fa a “Calcio d’Estate” trasmissione di UniversoMessina – è un mediano e metronomo che sta dimostrando di valere tanto, si è fatto le ossa ed è pronto per una serie C da protagonista ed ha le qualità per esserlo”.

