Gli sport di combattimento hanno due nuovi responsabili Aics

Rosario Lanza responsabile per la Sicilia, Raimondo Giuffrida responsabile per Messina

MESSINA – L’Aics rinforza nel territorio la propria proposta negli sport di combattimento. Sono stati nominati due nuovi responsabili, uno per la Sicilia e l’altro della provincia di Messina. Per quanto riguarda il comitato regionale, l’incarico è stato affidato a Rosario Lanza, istruttore di muay thai e campione italiano Wkf 2019 Semi Pro. “L’obiettivo primario è fare crescere l’attività, organizzando manifestazioni e coinvolgendo il maggior numero possibile di partecipanti – dichiara Lanza – In particolare, ci dedicheremo ai ragazzi, proponendo loro qualcosa di nuovo ed attrattivo”.

L’Aics Messina potrà contare, invece, sulle competenze di Raimondo Giuffrida, atleta professionista di kick boxing, free boxe e full contact karate, che ha vinto in carriera tre prestigiosi titoli italiani di kickboxing (2011 e 2018) e full contact pesi massimi (2019) e si è classificato al primo posto ai Mondiali 2020 della World Martial Arts Union.

“Sono felice di questi due nuovi ingressi – commenta Lillo Margareci, presidente dell’Aics Sicilia Aps – si tratta di figure di rilievo del movimento, che potranno fornire un prezioso apporto grazie alla preparazione specifica nel settore e alla grande passione che li anima e contraddistingue. Faccio ad entrambi un grande “in bocca al lupo”, certo che porteranno avanti un importante ed ambizioso progetto”.