Gli studenti Unime e il diritto di voto: "Ricorso al Tar e nessun passo indietro" VIDEO - Tempostretto

I membri del Senato accademico Sbiroldo, Furlan e Portaro: "Vogliamo scegliere il rettore con un'ampia partecipazione ora, non attendere altri sei anni"

MESSINA – Gli studenti Unime e la loro battaglia per l’estensione del diritto di voto nelle elezioni per il rettore. Mettono in evidenza i membri del Senato accademico Sbiroldo, Furlan e Portaro: “Vogliamo scegliere il rettore con un’ampia partecipazione ora, non attendere altri sei anni. Da qui il ricorso al Tar per modificare il regolamento”.

In video, Gabriele Portaro, Fabrizio Sbiroldo e Chiara Furlan espongono le loro ragioni e ricostruiscono le vicende che hanno portato a questa scelta dopo la bocciatura, da parte del Senato accademico, della modifica del regolamento.

