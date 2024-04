Tragico schianto sulla A20, perde la vita un giovane di 23 anni

Chiusa l'autostrada in direzione Palermo

BROLO – Un giovane di 23 anni, originario di Palermo, ha perso la vita questo pomeriggio in un violento incidente avvenuto sull’autostrada A20 Messina-Palermo, tra gli svincoli di Brolo e Rocca di Caprileone, all’interno della galleria Cipolla.

L’incidente, che si è verificato intorno alle 15, ha visto coinvolti un’autovettura e un camion. Per cause ancora da accertare, i due mezzi si sono scontrati all’interno della galleria, provocando ferite gravissime al giovane alla guida dell’auto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118 e i Vigili del Fuoco del Comando di Messina, che hanno constatato il decesso del giovane. La Polizia Stradale è al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro e per i rilievi del caso. Al momento, l’autostrada è temporaneamente chiusa in direzione Palermo, con uscita obbligatoria a Brolo e rientro a Rocca di Caprileone.

Si tratta del secondo incidente mortale che si verifica sull’A20 nel giro di pochi giorni. Lo scorso 20 aprile, un camionista di 66 anni, Giuseppe Serio, ha perso la vita nel ribaltamento del suo mezzo pesante sul viadotto Rosmarino, sempre in direzione Palermo. L’incidente di oggi pomeriggio ha provocato disagi al traffico sulla A20, con lunghe code che si sono formate in entrambe le direzioni. Le squadre di soccorso sono ancora al lavoro per liberare la carreggiata e ripristinare la regolare circolazione.

Foto dei vigili del fuoco.