Gli uffici della Polizia Stradale di Giardini Naxos intitolati ad Angelo Spadaro

Il vice sovrintendente rimase vittima di un incidente mentre, in servizio, prestava soccorso sull'autostrada A18. Domani la cerimonia commemorativa

GIARDINI NAXOS – A più di cinque anni dalla scomparsa, avvenuta il 15 gennaio 2019 in un tragico incidente sull’autostrada A18, rimane viva la memoria del vice sovrintendente della Polizia di Stato Angelo Gabriele Spadaro, Medaglia d’Oro al merito civile. A lui saranno intitolati gli uffici della sottosezione della Polizia Stradale di Giardini Naxos, che si trovano all’uscita del casello autostradale di Giardini Naxos.

La cerimonia commemorativa si svolgerà venerdì 21 giugno, alle 19, alla presenza del Prefetto Renato Cortese, direttore centrale delle Specialità della Polizia di Stato, del Prefetto di Messina Cosima Di Stani, del Questore di Messina, Annino Gargano, e di altre autorità civili e militari locali.

Alla cerimonia interverranno anche il dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Sicilia Orientale, Nicola Spampinato, ed il sostituto commissario della Polizia di Stato Giannantonio Spadaro, comandante della Sottosezione Polizia Stradale di Giardini Naxos nonché fratello del vice sovrintendente della Polizia di Stato Angelo Spadaro.

Originario di S. Teresa di Riva, il vice sovritendente Spadaro rimase vittima di un incidente mentre si trovava in servizio sull’autostrada A18 Messina Catania, all’altezza di Scaletta Zanclea. Dopo essere intervenuto sul posto per soccorrere le persone coinvolte un incidente, fu travolto da un mezzo mentre segnalava il pericolo imminente per salvaguardare e tutelare la vita di quanti sopraggiungevano. In sua memoria, un anno dopo la scomparsa, l’Amministrazione comunale di S. Teresa ha apposto una targa in una piazzetta poco distante da dove viveva, nel quartiere di Sparagonà.