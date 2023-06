Gli Unavantaluna da Messina al Womad Roma - Tempostretto

La band salirà sul palco di Villa Ada sabato 10 giugno

Gli Unavantaluna saranno tra le band che animeranno il Womad Roma, il più importante festival al mondo di world music e nuove tendenze, che si terrà a Villa Ada dal 9 all’11 giugno. Fondato nel 1980 dal grande musicista rock inglese Peter Gabriele, il Womad promuove la cultura delle diversità in tutte le sue forme, dalla musica all’arte e alla danza, per affermare l’importanza e il valore di una società multiculturale, per promuovere la solidarietà e l’inclusione, contro ogni forma di discriminazione.

La band messinese, formata da Carmelo Cacciola, Luca Centamore, Pietro Cernuto, Francesco Salvadore e Arnaldo Vacca, salirà sul prestigioso palco il 10 giugno, alle ore 18 e presenterà il suo album “Siculo“, uscito poche settimane fa.

Nel corso degli anni gli Unavantaluna si sono esibiti in Italia ed all’estero toccando 4 continenti, avendo anche l’emozione di calcare, a Taiwan, il palcoscenico del Teatro Nazionale di Taipei. In Italia hanno avuto l’onore di portare la loro musica alla Cappella Paolina del Quirinale di Roma, alla presenza del Capo dello Stato.