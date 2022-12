Gli "yukkers" sull'isola pedonale di Messina: l'app promuove la passeggiata per disabili - Tempostretto

L'ideatrice Tiziana De Maria: "Vogliamo coinvolgere tutte le persone con disabilità che ancora non hanno potuto vivere il fascino del Natale al centro perché privi di assistenza"

MESSINA – L’isola pedonale del Viale San Martino vivrà una nuova passeggiata organizzata per persone con disabilità. A promuoverla è Yukker, l’app che mette in contatto in maniera gratuita chi ha disabilità con gli operatori e che domani punta a far vivere, a chi ancora non ne ha avuto la possibilità, la magia del Natale e di una Messina fatta di luci, colori e suoni festivi. Si partirà alle 18 di giovedì 22, da Viale San Martino 168, all’incrocio con via Santa Cecilia, fino a Piazza Cairoli e ai mercatini artigianali.

Tiziana De Maria: “Coinvolgere più persone possibili”

Lo spiega l’ideatrice di Yukker, la garante per la persona con disabilità, Tiziana De Maria: “Il primo evento della nostra community ambisce a coinvolgere tutte le persone con disabilità che ancora non hanno avuto la possibilità di vivere il fascino del Natale nel centro cittadino perché privi di assistenza o semplicemente di qualcuno che li accompagni. Per l’occasione, abbiamo pensato di coinvolgere i nostri operatori Yukker che si sono resi disponibili a titolo gratuito ad accompagnare e fornire assistenza per tutta la durata dell’evento a chi invierà la richiesta su yukker.it e ai non iscritti abbiamo garantito l’accesso gratuito con il semplice utilizzo del codice ‘nataleconyukker‘, così da coinvolgere quante più persone possibili”.

“Momento di scambio e arricchimento”

Yukker promuove da sempre l’indipendenze delle persone in condizione di disabilità e la possibilità di un’assistenza da richiedere al bisogno, con tanto di ricerca e scelta del proprio operatore, dove e quando serve. “Le festività – prosegue la dottoressa De Maria – sono un momento di felicità per molti, ma non per tutti. Per questo abbiamo pensato a questa iniziativa appoggiata anche dall’Università degli Studi di Messina, nostro partner, per coinvolgere anche gli studenti con disabilità ai quali è stato garantito accesso gratuito a Yukker per l’intero anno accademico. Penso possa essere un meraviglioso momento di scambio e arricchimento per tutti”.