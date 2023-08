Gli Zso di Galati Marina alle finali nazionali di Sanremo Rock VIDEO - Tempostretto

"Amore maledetto" è il loro brano ispirato al viaggio dantesco

MESSINA – Si sono concluse le finali per il Sud Italia di Sanremo Rock e gli Zso, gruppo di Galati Marina selezionato fra i 600 (su 1200 candidature) a partecipare alle finali di zona, si sono esibiti davanti circa 2.000 persone in piazza ad Avola. Prima del Covid, la band – formata da Giuseppe Cardile, Antonio Oliveri, Gaetano lombardo e Ivan Cardile – suonava in una mansarda sul mare di Galati Marina. Adesso, con la nuova formazione, a cui si sono aggiunti il bassista Claudio Arena e il batterista Cristiano Romeo, gli Zso hanno suonato un brano scritto e arrangiato da loro stessi, “Amore maledetto”, ispirato al viaggio dantesco e stravolgendo alcuni aspetti del poema con un pezzo rock new wave. Dopo le finali regionali di Avola, gli Zso sono stati ripescati per accedere alle finali nazionali di Sanremo Rock. Il sogno è quello di arrivare a suonare sul palco dell’Ariston.