Gommone in avaria tra Alicudi e Sant’Agata. Salvate 14 persone, tra loro 6 bambini

Panico a bordo per il rischio esplosione. LA Guardia Costiera ha sbarcato a Lipari tutti quanti, spaventati ma illesi

Lipari – Attimi di grande paura per le 14 persone a bordo di un gommone impegnati in una navigazione tra Sant’Agata Militello e Alicudi, giovedì scorso. Tra loro c’erano sei bambini. Il gommone ha avuto un’avaria e il pericolo di una esplosione era concreto perché si era verificata la fuoriuscita dai gavoni di benzina dalle taniche con 200 litri di benzina a bordo. La Guardia Costiera in poco tempo ha messo in salvo tutti, sbarcandoli a Lipari spaventati ma sani e salvi.

Guardia Costiera in azione

L’operazione è stata condotta dalla motovedetta SAR CP332 della Guardia Costiera di Lipari, dopo l’allarme raccolto dalla sala operativa del XI MRSC di Catania. Raggiunta l’imbarcazione, l’equipaggio ha messo in sicurezza i 14 naufraghi, trasportati a Lipari. Qui per loro non è stata necessaria neppure l’assistenza medica. L’intervento tempestivo ha consentito di scongiurare il peggio e anche il rischio inquinamento per la dispersione in mare degli idrocarburi.

Operazione mare e laghi sicuri 2025

L’attività di soccorso, rientra nell’ambito di un’ampia serie di attività per la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione e la tutela dell’ambiente marino e costiero svolte dalla Guardia Costiera e dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari anche nell’ambito dell’Operazione Mare e Laghi Sicuri 2025.