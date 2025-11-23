Gps nelle auto della polizia municipale, Uil-Fpl si rivolgerà al Garante della privacy

Il sindacato annuncia un reclamo a Messina. E ne chiede la disattivazione in attesa di "un'adeguata regolamentazione sulla base della legge"

MESSINA – Dispositivi Gps agli agenti di polizia locale di Messina: reclamo della Uil-Fpl al Garante della privacy. Il sindacato messinese, attraverso il segretario generale Livio Andronico, “non avendo ricevuto riscontri da Palazzo Zanca dopo la nota sindacale del 27 ottobre scorso, presenterà un reclamo per la vicenda legata all’installazione sulle auto di servizio e la dotazione dei medesimi agli agenti”. La nota era stata firmata anche dalla segretaria provinciale della Sipol. Si chiede la disattivazione di questi strumenti in attesa di “un’adeguata regolamentazione sulla base della legge”.

La Uil-Fpl ha anche scritto al responsabile protezione dati del Comune di Messina “portando all’attenzione la questione riguardante una presunta violazione della privacy del personale, sottoposto a un continuo tracciamento dei dati mediante l’uso dei dispositivi elettronici. Il comandante della polizia municipale Giovanni Giardina, lo scorso 6 aprile, ha dato comunicazione agli agenti municipale dell’installazione, su tutti i veicoli di servizio, di dispositivi Gps installati in data non precisata ma antecedente, senza alcun tipo di concertazione e informazione preventiva”, si legge in una nota.

“La Uil-Fpl (Federazione poteri locali) di Messina – afferma il segretario generale – segnala le problematiche legate a tale provvedimento e pone all’attenzione degli organi competenti tutte le relative criticità. Criticità che, oltre a incidere sulle condizioni di lavoro e sul diritto alla riservatezza dei dipendenti, configurano situazioni di difformità rispetto alle disposizioni della vigente legislazione nazionale ed europea. E si chiede di avviare una verifica interna in merito alle modalità di gestione e utilizzo dei dispositivi elettronici Gps installati sui veicoli in dotazione e assegnati ad personam ai lavoratori. E di imporre la disattivazione di quanto in uso e il ritiro di quanto assegnato fino a che tutto non verrà regolamentato a norma di legge”.