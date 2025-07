Gradimento dei sindaci 2025: Basile scende dal 54 al 73° posto (-2 %)

Ma il consenso resta su di 4,5 punti percentuali rispetto al giorno della sua elezione nel 2022

Il primo cittadino più apprezzato d’Italia è quello di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti. Lo ha stabilito la classifica annuale del Sondaggio sul gradimento degli amministratori 2025, condotta da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore. Il consenso verso i sindaci in generale è in crescita, con l’85% che supera il 50% di gradimento ma la fotografia scattata al Sud Italia rivela un quadro diverso.

Il sindaco di Messina, Federico Basile, si posiziona al 73° posto, registrando un gradimento del 50%, in aumento di 4,5 punti percentuali rispetto al giorno della sua elezione nel 2022 ma in calo del 2 % rispetto al 2024, quando era al 52 %.

Il podio

Per la prima volta, il Sondaggio sul gradimento degli amministratori vede un sindaco di Fratelli d’Italia salire sul gradino più alto del podio. Marco Fioravanti, 42 anni, al suo secondo mandato ad Ascoli Piceno, svetta con il 60% di gradimento, forte anche della sua rielezione plebiscitaria con il 73,9% dei voti al primo turno nel 2024. Al secondo posto si conferma Michele Guerra, sindaco di Parma, che, pur vedendo il suo gradimento salire di due punti al 65%, scende dalla prima alla seconda posizione. Chiudono il podio a pari merito due figure del sud: Vito Leccese, neosindaco di Bari (eletto nel 2024), che prosegue la tradizione del capoluogo pugliese in alto nella graduatoria del consenso, e Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, abituale frequentatore delle vette della classifica (era secondo nel 2024) e attuale presidente dell’Anci.

Tra le grandi città, un notevole recupero si registra a Milano, dove Beppe Sala guadagna dieci posizioni, attestandosi al nono posto con il 57,7%. Roma, invece, continua a soffrire: Roberto Gualtieri rimane nelle posizioni più basse (89° posto), pur registrando un leggero aumento di due punti nel consenso rispetto all’anno precedente.

Il Sud in affanno

Il Sondaggio sul gradimento degli amministratori 2025 evidenzia una marcata forbice tra Nord e Sud Italia. Nelle prime dieci posizioni l’80% dei sindaci proviene dal Nord mentre tra gli ultimi dieci il 70% è meridionale. Una tendenza che sottolinea le difficoltà finanziarie e amministrative che spesso affliggono le città del Sud, riflettendosi nello scarso entusiasmo dei cittadini verso la politica locale.

Le ultime posizioni della classifica sono occupate da sindaci di città meridionali. All’ultimo posto si trova Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, con un gradimento del 39%, in calo di 8,6 punti rispetto all’elezione. Penultimo è Giacomo Tranchida, sindaco di Trapani, che si attesta al 40% (-9,8% dal giorno dell’elezione). Anche altri sindaci di Sicilia e Calabria si trovano nella parte bassa della classifica: Walter C. Tesauro (Caltanissetta): 91° posto con 47%; Giuseppe Falcomatà (Reggio Calabria): 88° posto con 47%; Francesco Italia (Siracusa): 95° posto con 42%; Franz Caruso (Cosenza): 75° posto con 49%.

Non mancano eccezioni positive nel Mezzogiorno. Oltre a Bari e Napoli anche Clemente Mastella, sindaco di Benevento (20° posto con 57%), che segna il record di distanza positiva tra i numeri del Sondaggio sul gradimento degli amministratori e quelli ottenuti dalle urne.

La metodologia dell’indagine

Il Sondaggio sul gradimento degli amministratori 2025 è stato realizzato da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore tra il 7 aprile e il 27 giugno 2025. Il campione è composto da 1.000 elettori in ogni Regione e 600 in ogni Comune, disaggregati per genere, età e area di residenza. Non sono stati presi in considerazione i Comuni e le Regioni in cui si è votato nel 2025. Le interviste sono state effettuate con sistemi misti (telefoniche C.A.T.I. e telematiche Cawi), con un margine d’errore del 3,7% (+ o -).