Gran Camposanto e cimiteri, via le barriere architettoniche. E le scale saranno sostituite

L'assessore Minutoli ha parlato di due appalti in corso: "Restituiamo decoro ai nostri cimiteri". E il Piano comunale di Protezione civile arriverà in Consiglio

MESSINA – Nuove scale al posto di quelle vecchie e “vetuste”, ma anche l’abbattimento delle barriere architettoniche e lavori per migliorare la funzionalità e lo stato non soltanto del Gran Camposanto ma anche degli altri cimiteri cittadini. Questo è quanto è emerso dalla seduta della prima commissione consiliare, presieduta dal consigliere di Sud chiama Nord Salvatore Papa. Ospite l’assessore al ramo Massimiliano Minutoli, che ha poi partecipato anche alla sesta commissione, quella presieduta da Giuseppe Busà di Basile sindaco, per parlare invece del Piano comunale di Protezione Civile.

Minutoli: “Restituiamo decoro ai nostri cimiteri”

Minutoli, trattando l’argomento relativo ai cimiteri, ha spiegato: “Si tratta di due appalti in corso di esecuzione a conferma dell’impegno dell’Amministrazione del sindaco Federico Basile finalizzato alla restituzione del giusto decoro dei nostri cimiteri e alla loro messa in sicurezza per situazioni ataviche ancora presenti”. E ha illustrato le attività relative all’abbattimento delle barrere e alla sostituzione delle scale, due interventi fondamentali per chi si reca a far visita ai propri cari defunti.

Intanto prosegue anche l’iter per il Piano comunale di Protezione civile, che dopo l’esame in commissione passerà “per la prima volta” in Consiglio comunale.