Gran Camposanto. Lavori non conclusi, il deposito resta chiuso a Pasqua - Tempostretto

E le previsioni meteo non sono buone, quindi non sarebbe sicuro. Minutoli si scusa coi parenti dei defunti

Il deposito salme del Gran Camposanto resterà chiuso a Pasqua e Pasquetta. E’ stato deciso dopo una riunione tra l’assessore ai cimiteri, Massimiliano Minutoli, e il dirigente del Dipartimento manutenzioni, Pietro Certo, perché i lavori di copertura del tetto non sono conclusi.

“A causa delle ultime piogge – dice Minutoli – non è stato possibile procedere al getto della copertura d’isolamento del deposito. Considerato che le previsioni meteo non saranno ottimali nel prosieguo della settimana, per ragioni di tutela della sicurezza e incolumità pubblica, e vista la concomitanza con le festività pasquali, si è reso necessario prorogare la chiusura al pubblico della camera mortuaria. Ci rendiamo partecipi del disagio subito dai parenti dei defunti e stiamo accelerando al massimo le procedure per assicurare una degna sepoltura nel più breve tempo possibile”, conclude l’assessore.