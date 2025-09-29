 Grande successo per l’Open Day Sport al Centro Commerciale Tremestieri

Redazionale

lunedì 29 Settembre 2025 - 11:50

Nonostante il tempo incerto, l’Open Day Sport organizzato dal Centro Commerciale Tremestieri, in collaborazione con Team Volley Messina, Blue Garden Messina e Basket School, ha registrato un’ottima partecipazione, confermando l’interesse e l’entusiasmo del pubblico verso lo sport e i suoi valori.

Nel corso della giornata, centinaia di persone e tantissimi bambini hanno avuto l’occasione di provare da vicino le discipline del tennis, basket e pallavolo, sperimentando il piacere di muoversi, socializzare e scoprire nuove passioni.

L’evento si è rivelato non solo un momento di divertimento e aggregazione, ma anche un’iniziativa inclusiva, aperta a tutti, capace di trasmettere i valori della condivisione e dell’accessibilità. Le famiglie hanno risposto con entusiasmo, dimostrando che la voglia di sport non si lascia fermare nemmeno dal maltempo.

Il Centro Commerciale Tremestieri ringrazia tutti i partecipanti, le associazioni sportive coinvolte e i partner che hanno reso possibile la riuscita dell’iniziativa.

L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno, con un’edizione ancora più ricca e coinvolgente: il Villaggio dello Sport.

