Grande successo per l’Open Day Sport al Centro Commerciale Tremestieri

Redazionale

Nonostante il tempo incerto, l’Open Day Sport organizzato dal Centro Commerciale Tremestieri, in collaborazione con Team Volley Messina, Blue Garden Messina e Basket School, ha registrato un’ottima partecipazione, confermando l’interesse e l’entusiasmo del pubblico verso lo sport e i suoi valori.

Nel corso della giornata, centinaia di persone e tantissimi bambini hanno avuto l’occasione di provare da vicino le discipline del tennis, basket e pallavolo, sperimentando il piacere di muoversi, socializzare e scoprire nuove passioni.

L’evento si è rivelato non solo un momento di divertimento e aggregazione, ma anche un’iniziativa inclusiva, aperta a tutti, capace di trasmettere i valori della condivisione e dell’accessibilità. Le famiglie hanno risposto con entusiasmo, dimostrando che la voglia di sport non si lascia fermare nemmeno dal maltempo.

Il Centro Commerciale Tremestieri ringrazia tutti i partecipanti, le associazioni sportive coinvolte e i partner che hanno reso possibile la riuscita dell’iniziativa.

L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno, con un’edizione ancora più ricca e coinvolgente: il Villaggio dello Sport.