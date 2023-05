Grandi riconoscimenti professionali per il campione pizzaiolo Carmelo Guarnera - Tempostretto

REDAZIONALE E' il titolare di Pizza's world Messina

REDAZIONALE – Continua la costante ascesa con successi e grandi riconoscimenti professionali per il pizzaiolo campione mondiale emerito Carmelo Guarnera.

Qualche mese fa, a Milano, è stato ufficialmente inserito come Istruttore Ufficiale nell’accademia del gusto senza glutine dolce e salato ideata dai grandi maestri e suoi amici Paolino Bucca, Salvatore Bucolo, Nicolò Angileri e la dottoressa Simona Lauri. A febbraio diventa anche nuovo istruttore del Movimento Pizzaioli Italiani e delegato per la Sicilia della Scuola Nazionali Pizzaioli professionisti guidata dal presidente Francesco Matellicani, pioniere e organizzatore del campionato mondiale della pizza piccante arrivato oggi alle 21esima edizione, dove Carmelo Guarnera è sempre stato presente come giudice di gara e pizzaiolo showman, cantando brani dedicati alla pizza e una canzone al suo amato figlio scomparso anni fa di leucemia, Filippo Matellicani, emozionando i pizzaioli presenti provenienti da tutte le parti del mondo, insieme al giudice Vincenzo Serio, anche lui oggi istruttore.

Ora arrivano altre grandi soddisfazioni per Carmelo Guarnera perché i suoi pizzaioli (Alessio Sgarlata, Jackson Palella e la figlia Gresia Guarnera) del suo locale Pizza’s World Messina sono diventati tutti istruttori del movimento pizzaioli italiani, sotta la guida esperta del docente e grande maestro Paolo Priore.

Carmelo Guarnera ha ricevuto anche un premio speciale pizza pic excellence, un riconoscimento di prestigio per l’ altissimo livello professionale internazionale nel mondo della pizza e, a marzo, a Foggia, un Premio Speciale delle eccellenze pugliesi dall’associazione Passione per pizza per mano del presidente Antonio Scapicchio insieme ad altri colleghi istruttori del movimento pizzaioli italiani.

Il 23 e 24 maggio a Bovalino (RC) ci sarà la 4. edizione del trofeo dell’arte bianca e delle eccellenze calabresi organizzata dal campione mondiale Antonio Fiorenza, presente anche il presidente del movimento pizzaioli italiani Francesco Matellicani, il tutto presentato dal direttore artistico Roberto Mandanaro. Carmelo Guarnera sarà presente in veste di giudice di gara e pizzaiolo showman, vi aspettano tante sorprese e grandissimi emozioni.

