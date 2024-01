Graniti. Per l’Epifania l’ultima replica del presepe vivente

La rappresentazione sarà arricchita dalla presenza del cantastorie Rosario Todaro e del maestro Antonino Pizzolo

GRANITI – Anche quest’anno la Stella Cometa si fermerà nella valle dell’Alcantara per illuminare la lV edizione del Presepe Vivente di Graniti. In un’atmosfera unica ricca di sacralità e antico spirito natalizio, il piccolo borgo si trasforma, grazie anche al cantastorie Rosario Todaro, che con la sua ballata sulla Natività “Vinni l’ura disiata” canterà le nenie della novena come gli antichi artisti di strada chiamati “ninnariddoiti”.

Interverrà anche il maestro Antonino Pizzolo al mandolino con la famosa “Pastorale Siciliana”. Le location non sono ricostruite ma ricavate nei vicoli del borgo, quindi nessuna finzione ma un vero e proprio salto nel tempo tra suoni, profumi, sapori e melodie dei nostri nonni. La tradizione si completerà con le degustazioni di prodotti che riscopriranno ricette antiche della cucina locale. Insomma, un evento che accompagnerà ad ogni passo il visitatore in un viaggio a ritroso nel tempo. L’ultima giornata è in programma il 6 gennaio.