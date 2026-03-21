Pergolizzi: “Garantiti 39 milioni di euro per il rifacimento delle strade”

Il presidente del Consiglio comunale a difesa della giunta Basile

Il presidente del Consiglio Comunale, Nello Pergolizzi, interviene nel dibattito sulla manutenzione della rete viaria cittadina. In risposta alle critiche sollevate recentemente da Antonio Barbera di Forza Italia e Maria Flavia Timbro del Pd, Pergolizzi ha voluto riportare l’attenzione sui dati numerici e sulla pianificazione dell’Amministrazione Basile.

La replica alle opposizioni

Pur non negando che i problemi esistano, il presidente afferma che: “La soluzione a tali problematiche non può essere affidata a rappresentazioni semplificate, ma richiede programmazione, competenza amministrativa e capacità di attrarre risorse”.

Secondo Pergolizzi, è proprio su questo terreno che la giunta attuale avrebbe segnato il passo rispetto al passato. “L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Federico Basile ha dimostrato risultati concreti”, dichiara Pergolizzi, citando l’avvio di un piano straordinario triennale 2026–2028 dal valore complessivo superiore a 80 milioni di euro.

Il primato nella graduatoria regionale

Un punto centrale della difesa di Pergolizzi riguarda la capacità del Comune e della Città Metropolitana di intercettare fondi extracomunali. Il presidente sottolinea con orgoglio i risultati ottenuti nell’ambito dell’avviso regionale per la rigenerazione urbana, dove Messina è riuscita a “classificarsi al primo e al secondo posto nella graduatoria provvisoria per punteggio di merito”.

L’azione amministrativa ha permesso di ottenere il finanziamento di quattro progetti per un totale di 33 milioni di euro. Pergolizzi fa notare che Messina è risultata “l’Ente con la maggiore capacità di intercettazione e utilizzo delle risorse, precedendo città come Palermo e Catania”. Anche se la graduatoria è ancora provvisoria, per il presidente questo risultato “certifica, in maniera oggettiva, la qualità della proposta progettuale e la solidità dell’azione amministrativa”.

Risorse già disponibili e interventi futuri

Oltre ai fondi regionali, il piano per le strade cittadine poggia su altre basi finanziarie già operative. Il presidente elenca infatti “6 milioni di euro già attivati tramite Cassa Depositi e Prestiti per la riqualificazione delle strade nei villaggi”, a cui si aggiungeranno le somme provenienti dal Fondo Sviluppo e Coesione e le opere connesse al Ponte sullo Stretto.

Facendo un bilancio della situazione attuale, Pergolizzi annuncia che: “Ad oggi risultano già garantiti finanziamenti per oltre 39 milioni di euro, pari a circa il 50% del fabbisogno complessivo, a dimostrazione di una strategia concreta, credibile e già in fase attuativa”.

In conclusione, il presidente del Consiglio Comunale ribadisce che la vera riqualificazione, quella che prevede il rifacimento integrale del manto e non semplici toppe, richiede tempo e serietà tecnica. “Le criticità esistono e sono note”, ammette Pergolizzi, ma ribadisce che il confronto politico deve basarsi su dati reali.

Il suo messaggio finale ai critici è netto: “Messina ha bisogno di serietà amministrativa: le strade si rifanno con progetti finanziati e con la capacità di intercettare risorse, non con le polemiche”.