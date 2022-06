Grasso: "Forza Italia conferma le aspettative in una fase di rinnovamento" - Tempostretto

Sbarramento superato di poco, un seggio in Consiglio comunale e un secondo in bilico

“A Messina Forza Italia sta provando a costruire una nuova classe dirigente che possa ambire a forgiare uno zoccolo duro che sicuramente c’è. Lo conferma il 5% ottenuto dalla lista che abbiamo proposto e che per me è motivo di soddisfazione. Lo conferma il seggio conquistato da Nicoletta D’Angelo e l’auspicio che Sebastiano Tamà (primo dei non eletti) possa subentrare qualora Maurizio Croce dovesse rinunciare. Forza Italia c’è ed è partecipe delle sorti di un centrodestra che comunque ha dovuto fare i conti con l’insindacabile scelta dei messinesi di premiare la compagine di Federico Basile, al quale vanno i miei complimenti”. Lo afferma la coordinatrice di Forza Italia per la provincia di Messina, Bernardette Grasso.

“In consiglio non faremo sconti – conclude la deputata regionale -. Saremo le sentinelle del buongoverno, appoggiando le iniziative che reputeremo più giuste per le sorti del territorio. Ringrazio tutti i candidati per l’impegno con cui hanno affrontato la campagna elettorale. Ringrazio inoltre i coordinatori cittadini e tutti coloro hanno sostenuto il progetto. Ripartiamo con questo entusiasmo e determinazione per farci trovare pronti sin dalla prossima competizione elettorale”.