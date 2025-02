Gratta e... vince a Letojanni: trovato un tagliando da mezzo milione di euro

Vincita record in una ricevitoria del centro jonico. A Spadafora, invece, "grattato" un biglietto da 200mila euro

LETOJANNI – La terza vincita più alta in Italia, nella settimana dal 10 al 16 febbraio, si è registrata a Letojanni, in una ricevitoria di Via Vittorio Emanuele. È lì che un fortunato e anonimo giocatore ha comprato e “grattato” un tagliando risultato poi vincente. Il biglietto “Numerissimi” acquistato nella ricevitoria Maccarrone, al civico 31 di via Vittorio Emanuele, ha fruttato un premio di 500mila euro, il terzo più alto in Italia, secondo quanto comunicato da Lotterie Nazionali, nel corso dell’ultima settimana di gioco. A confermare la vincita, con tanto di foto sui social, è stato il titolare della ricevitoria letojannese, Giovanni Maccarrone. Sempre nella stessa settimana, in provincia di Messina si è registrata un’altra vincita corposa: 200mila euro sono andati ad un giocatore che ha acquistato un tagliando “Doppia sfida small” a Spadafora.