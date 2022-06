Grave incidente sull'autostrada A18, traffico paralizzato - Tempostretto

Mezzi fermi per ore sotto il sole. In direzione Catania uscita obbligatoria a Tremestieri e rientro al casello di Roccalumera

L’autostrada A18 Messina-Catania ancora teatro di un grave incidente. Per cause non ancora accertate, la motrice di un tir è finita contro la parete della galleria Schiavo, all’altezza dell’abitato di Briga. Nel tratto in questione è in vigore il doppio senso di marcia a causa di alcuni lavori. Le condizioni dell’autista del mezzo, trasportato in ospedale, sarebbero gravi.

Lunghe code si registrano in direzione Messina, mentre sulla direzione di marcia opposta i mezzi vengono fatti uscire alla barriera di Tremestieri e fatti rientrare in autostrada al casello di Roccalumera, dopo aver percorso la Statale 114.

Aggiornamento ore 19: l’autostrada è stata riaperta