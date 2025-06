Guasti Enel a Fiumefreddo e disagi idrici a Messina, l’Amam avvia un contenzioso

Contestata al gestore della rete elettrica "l’assenza di preavviso sui distacchi programmati o improvvisi". Da qui il problema acqua nel territorio

MESSINA – “I guasti Enel a Fiumefreddo compromettono la regolarità del servizio idrico a Messina. A causa di ulteriori interruzioni non comunicate da parte dal gruppo Enel, gestore della rete elettrica, nell’area di Torrerossa (Fiumefreddo), la distribuzione idrica sull’intero territorio cittadino subirà nostro malgrado dei disagi. L’assenza di preavviso sui distacchi programmati o improvvisi in tutta la zona interessata rende particolarmente complessa la gestione del servizio da parte degli operatori, con ripercussioni sulla regolare erogazione dell’acqua a Messina”. Così ieri l’Amam. E, alla luce dei più recenti episodi, “abbiamo avviato un contenzioso formale con il gestore della rete elettrica, cui saranno imputati i disservizi che la città di Messina sta subendo a causa di oltre dieci distacchi verificatisi negli ultimi cinque giorni“.

Ha continuato così la partecipata: “Nonostante l’assenza di comunicazioni preventive da parte del distributore e le continue interruzioni nell’adduzione idrica, il personale di Amam ha garantito la tenuta del servizio, intervenendo con tempestività per limitare i disagi. L’azienda ha già attivato tutte le procedure necessarie per accertare le responsabilità dell’accaduto oramai reiterato e non più tollerabile, a tutela degli utenti e dell’interesse pubblico”.

Per eventuali segnalazioni: 090 3687711, numero verde: 800 085584.