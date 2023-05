Guasto alla condotta principale, interrotta l'erogazione idrica a Furci - Tempostretto

Affidato subito l'incarico ad una ditta per l'esecuzione dell'intervento. Nessun disagio nelle frazioni a monte Grotte e Calcare

FURCI – Un guasto improvviso alla condotta idrica principale, avvenuto questa mattina intorno alle 10, sta causando disagi nella parte bassa del paese, dove si è reso necessario interrompere l’erogazione dell’acqua. L’Amministrazione comunale ha subito affidato ad una ditta l’intervento in urgenza. Non ci saranno problemi di natura idrica nelle frazioni a monte, Grotte e Calcare. Il guasto potrebbe richiedere lavori per diverse ore.