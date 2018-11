Furci. Si brucia fusibile dell'acquedotto, paese all'asciutto. Danno riparato

FURCI SICULO. Paese senz’acqua questa mattina per un paio di ore a causa di un guasto all’acquedotto. A causa del maltempo si è bruciato un fusibile che ha portato allo stop del motore di sollevamento. Nel corso della notte il serbatoio si è svuotato (il sistema di allarme che segnala il livello dell’acqua non ha funzionato) e questa mattina i cittadini di Furci si sono svegliati senz’acqua. Il guasto è stato riparato questa mattina nel volgere di pochi minuti dagli operai del Comune ma per il ripristino del servizio si è dovuto attendere il riempimento dei serbatoi. L’intervento è stato seguito in prima persona dal sindaco Matteo Francilia.