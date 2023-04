Guidare la moto in sicurezza: nel weekend sale il numero di incidenti - Tempostretto

Redazionale. Obbligo di avere assicurazione, equipaggiamento adeguato e rispettare le regole

REDAZIONALE – Il weekend è il momento ideale per evadere dallo stress lavorativo, e per concedersi qualche ora di libertà e di avventura sulla propria moto. Di contro, i dati mostrano che durante i fine settimana il numero di incidenti stradali tende ad aumentare, specialmente se si parla di quelli che vedono protagonisti i motociclisti. Per questo motivo, è fondamentale conoscere e seguire alcune regole per garantire la propria sicurezza, ed è proprio su questo argomento che ci concentreremo oggi.

Guidare un veicolo assicurato

La guida di una moto regolarmente coperta da una polizza assicurativa non è un’opzione, ma una regola. Va però detto che sul mercato si possono trovare diverse soluzioni, alcune delle quali più convenienti di altre. Come sempre, ci viene incontro il web: grazie ad alcuni portali specializzati, infatti, è possibile fare un confronto delle assicurazioni moto online, così da trovare la soluzione più adatta alle proprie necessità. Infine, è bene ricordare che la guida di una moto non coperta dall’assicurazione può comportare una multa fino a 3.396 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente.

Indossare sempre l’equipaggiamento adeguato

Non bisogna mai sottovalutare l’importanza dell’abbigliamento e degli accessori dedicati alla sicurezza del motociclista. Un buon casco omologato, una giacca con protezioni, guanti e stivali specifici possono davvero fare la differenza in caso di incidente. Inoltre, si consiglia di scegliere abiti con inserti riflettenti o colori vivaci, in modo da essere facilmente visibili agli altri motociclisti e agli automobilisti. Si tratta di un fattore fondamentale per la sicurezza in moto, soprattutto durante le ore di scarsa visibilità o di traffico intenso.

Rispettare le regole del codice della strada

Anche se si è esperti, le regole del codice della strada valgono per tutti, compresi coloro che pensano di essere totalmente padroni della situazione. La loro violazione è fra le principali cause alla base dell’aumento degli incidenti nel fine settimana, quindi è bene fare molta attenzione ed evitare qualsiasi distrazione in sella, per sé stessi e per gli altri.

Mantenere la moto in ottimo stato

Una moto in perfette condizioni fa rima con sicurezza. Dedicare del tempo alla manutenzione e alla verifica del veicolo è essenziale, in quanto consente di evitare quei guasti o malfunzionamenti che potrebbero mettere a rischio l’incolumità del motociclista. Fra i controlli necessari, per mantenere al top la propria moto, troviamo la verifica dei freni e degli pneumatici, insieme al check delle luci.

Adottare uno stile di guida prudente

Guidare ad una velocità sostenuta è necessario sia per una questione di sicurezza sulle due ruote, sia per rispettare ciò che impone la legge. I limiti di velocità esistono per una ragione precisa, e infrangerli aumenta notevolmente il rischio di incidenti. Inoltre, è importante tener conto delle condizioni meteorologiche e del traffico. Se piove o se la strada è particolarmente affollata, è opportuno ridurre ulteriormente la velocità e aumentare la distanza di sicurezza dalle altre vetture. Infine, come regola generale, si consiglia di adottare una guida prudente e responsabile, evitando sorpassi azzardati o manovre pericolose.