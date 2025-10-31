Halloween a Santa Maria Alemanna? “Provocazione culturale”, l’evento si farà

La risposta degli organizzatori

La chiesa di Santa Maria Alemanna, gioiello monumentale di Messina, al centro di una polemica a pochi giorni dall’evento di Halloween, “Il kissene”, in programma per il 31 ottobre. Quella che per gli organizzatori è una strategia di comunicazione mirata a stimolare il dibattito culturale, per altri rappresenta un “gravissimo oltraggio” e un tentativo di trasformare un luogo sacro in una “discoteca”.

L’accusa: sacrilegio e menefreghismo

Sui social si sono levate voci indignate che hanno bollato l’iniziativa come un “manifesto di menefreghismo” già a partire dal nome, “Il kissene” (assonante con “chi se ne frega”). Le critiche più aspre si concentrano sul timore che l’evento, pubblicizzato inizialmente con lo slogan “Halloween in chiesa: Santa Maria Alemanna pronta a trasformarsi in discoteca”, manchi totalmente di rispetto verso il valore storico e religioso della struttura”.

La difesa: una strategia consapevole

Gli organizzatori de “Il kissene”, attivo dal 2020 con il suo slogan originale (“Quello che succede al kissene rimane al kissene”), hanno risposto alle accuse definendo la polemica come l’esito di una “provocazione consapevole, pensata per far parlare e per dimostrare che la cultura, a Messina, esiste davvero ed è fatta di realtà organizzate e concrete”.

“Il kissene nasce per dare spazio a iniziative che si affacciano alla cultura e per proporre un modo nuovo di viverla” – spiegano. L’obiettivo dichiarato non è lo scandalo, ma l’utilizzo della provocazione come mezzo per parlare di temi reali con un linguaggio diretto e libero da cliché”.

Il messaggio chiave è una riflessione sulla reazione cittadina: “Il senso è proprio questo: mostrare come, quando si vuole, l’energia per reagire c’è, ma spesso viene usata per fare polemica invece che per costruire qualcosa di positivo.” L’evento sottolinea che, al contrario di quanto suggerisce il suo nome, “Il kissene non se ne frega veramente“.

L’evento si farà

Nonostante il clamore, gli organizzatori confermano che “L’evento si farà”. Il programma del “kissene” non si limiterà a un semplice intrattenimento, ma includerà diversi momenti dedicati alla cultura e all’innovazione: Dibattiti & Cultura; Rivelazione del nuovo marchio; Comer Kissene frega; Muro Creativo; Musica.

L’appuntamento è confermato per venerdì 31 ottobre nella chiesa di Santa Maria Alemanna, in Via Sant’Elia, 48, con inizio dalle 17:30.

