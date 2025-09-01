 “Handala e il sequestro della Freedom Flotilla”, incontro con Antonio Mazzeo

Incontro stasera alla Casa del Popolo di Messina. L'attivista racconta la sua esperienza a bordo. Interviene Citto Saija

La Casa del Popolo di Messina promuove l’incontro “Handala e il sequestro della Freedom Flotilla” con Antonio Mazzeo che ha fatto parte dell’equipaggio dell’ultima missione della Freedom e con Citto Saija, che si svolgerà stasera a partire dalle ore 18 nella piazzetta in via degli Amici, 21 a Messina presso la sede della Casa del Popolo.

Scrive la Casa del Popolo: “Durante l’incontro sul viaggio di “Handala” e del sequestro da parte dell’IDF israeliana della Flottilla e dei ventuno membri dell’equipaggio, si parlerà delle imminenti iniziative di mobilitazione per appoggiare e sostenere la resistenza palestinese, a partire dalla nuova missione Global Sumud Flotilla, che in questi giorni i movimenti contro il genocidio in Palestina, stanno preparando e i porti di Augusta, Siracusa e Catania sono pronti ad accogliere le barche con generi alimentari, farmaci e tanti oggetti per i bambini di Gaza. Per aggiornarci e appoggiare la Global Sumud Flottilla ci collegheremo durante l’incontro con Nino De Cristofaro del Comitato catanese solidale con la Palestina che è tra i sostenitori e organizzatori per la base catanese”.

“La nostra lotta a fianco del popolo palestinese continuerà per non lasciare solo un popolo che da due anni è massacrato ed ucciso. Contro questo genocidio non solo Handala, ma tutte le imbarcazioni pronte a partire e tutto il popolo che resterà a terra “puntando” gli occhi su una missione che contiene la rabbia e la generosità di tutte e tutti, sarà l’altra parte che non si fermerà finchè non finisce l’illegittimo blocco navale militare israeliano della Striscia di Gaza contro i palestinesi”, viene sottolineato.

