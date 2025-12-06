 Hanno cucinato e servito "InsieME": 7 ragazzi speciali pizzaioli per un giorno

Silvia De Domenico

sabato 06 Dicembre 2025 - 08:00

Si è concluso il progetto del centro Dismed. "Grazie perché nessuno si è sentito diverso"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Un’iniziativa che trae ispirazione dal progetto PizzAut. A Messina 7 adolescenti con disturbi dello spettro autistico sono stati protagonisti di un percorso speciale. “InsieMe” è stato promosso dal Dismed ets, un centro di neuroriabilitazione convenzionato con l’Asp di Messina. I ragazzi, di età compresa fra i 12 e 16 anni, sono diventati pizzaioli per un giorno. Ma non solo. Nella serata conclusiva, infatti, dopo aver preparato l’impasto e condito le pizze, hanno anche preso le ordinazioni e servito in sala. Insomma hanno lavorato a tutti gli effetti in una pizzeria.

L’evento conclusivo nella pizzeria Basilicò

La serata in collaborazione con le pizzerie The Jungle e Basilicò è stata l’evento finale di un ciclo di 8 incontri. L’obiettivo era appunto quello di potenziare l’autonomia e le relazioni sociali tra i ragazzi ma anche tra le loro famiglie.

Il progetto “InsieME”

A dare vita al progetto sono stati Enrico Livio, presidente di Dismed, Giovanna Ilardo, psicologa e psicoterapeuta, Giulia Buonasera, assistente sociale e Serena Gulino, educatrice socio pedagogica.

“Nessuno si è sentito diverso”

I ragazzi e le loro famiglie hanno vissuto una serata speciale. Si sono emozionati, erano felici ma anche malinconici per la fine del progetto. “Ci sono delle esperienze che non finiscono mai davvero ma che rimangono incollate addosso. Mi hanno fatto sentire come non mai”, ha detto uno dei ragazzi. “Una delle più belle esperienze della mia vita, nessuno si è sentito diverso”, ha raccontato un altro.

“Abbiamo visto un mondo migliore, dove tutto sembrava normale”

Anche per i genitori è stata un’emozione assaggiare la pizza preparata dal proprio figlio. “Vederli cucinare, servire, prendere ordinazioni e tanto altro ci ha reso felici perché abbiamo visto un mondo migliore dove tutto sembrava normale come dovrebbe essere”, ha detto una delle famiglie. “E’ stata una vera magia, dei ragazzi con delle caratteristiche diverse hanno fatto squadra, hanno superato paure, ansie, fragilità e blocchi e in noi genitori é nata la speranza”, hanno detto.

All’incontro era presente anche il sindaco Federico Basile, al quale i genitori hanno chiesto di non lasciare soli questi e altri ragazzi. Anche il presidente Livio ha ringraziato il primo cittadino, auspicando una sinergia fra il centro e l’Amministrazione comunale per nuovi progetti.

